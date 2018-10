Maltempo, imperversa il vento su mezza Italia in allarme rosso

E' allerta rossa totale o parziale per il maltempo in almeno sei regioni: Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Abruzzo e Trentino Alto Adige. Ma anche a Roma e in Toscana (nel Grossetano) le scuole sono chiuse e in Calabria la situazione è difficile a Reggio Calabria, mentre a Catanzaro c'è un disperso, un cittadino turco che era su uno yacht che si è rovesciato mentre tentava di entrare in porto. Acqua alta, come sempre in questi casi, a Venezia.

Più che la pioggia che, pure, in alcune zone (in Liguria quasi 500 millimetri) cade con grande intensità e ha provocato esondazioni e contenuti allagamenti, i danni più gravi, un po' dappertutto, li sta causando il vento. Raffiche molto forti su tutta la penisola, alberi che cadono schiacciando le auto in sosta, pericolo sulle autostrade per le folate che possono far sbandare le auto. E secondo le previsioni, la situazione dovrebbe peggiorare nel pomeriggio.

Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha firmato la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione civile, accogliendo così la richiesta di ieri del presidente della Regione Veneto, Luca Zaia.

Frane - E l'ultimo Rapporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale mostra un Paese che sta crollando tra frane e smottamenti che il maltempo non fa che peggiorare. Secondo l'Ispra, infatti, in Italia oltre sette milioni di abitanti vive in zone vulnerabili: più di un milione in zone a rischio frane elevato/molto elevato e oltre 5,5 milioni in zone comunque a rischio, in più altri 6 milioni vivono in zone a rischio alluvioni. Non basta: la superficie potenzialmente soggetta a frane supera l'8% del territorio nazionale (+2,9% rispetto al 2015), e aumenta anche il territorio a più facile rischio alluvioni. E' il 16,6% del territorio nazionale che si trova nelle classi a maggiore pericolosità per frane e alluvioni (50 mila chilometri quadrati). Mentre il 4% degli edifici (oltre 550mila) si trova in aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e più del 9% (oltre un milione) in zone alluvionabili. Inoltre Il 91% dei comuni ed oltre 3 milioni di nuclei familiari vivono in territori classificati ad alta pericolosità. Passando alla 'pericolosità' delle Regioni, nel rapporto si evidenzia che sono nove quelle con il 100% di Comuni a rischio idrogeologico. Si tratta di Valle D'Aosta, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Molise, Basilicata e Calabria. A queste si aggiungono Abruzzo, Lazio, Piemonte, Campania, Sicilia e Provincia autonoma di Trento con percentuali tra il 90% e il 100%.

Lazio - A Roma, dove le scuole sono chiuse, non è caduta molta pioggia, ma il problema, come si diceva, è il vento. Molti gli alberi caduti un po' in tutta la città. Dai tetti si staccano lastre e sovrastrutture creando allarme un po' ovunque. La MetroB Piramide-Laurentina è temporaneamente ferma per un albero caduto sulla linea nel tratto in superficie alla stazione Marconi. Sono 60 gli interventi dei Vigili del Fuoco nella regione dalla mezzanotte alle 7 del mattino. Sospesi per il mare agitato i traghetti da Civitavecchia a Olbia.

Veneto - Il Maltempo continua ad abbattersi anche in Veneto dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire 33 volte nella notte. In provincia di Vicenza le strade provinciali di collegamento con il Trentino sono attualmente interrotte. I comuni di Latebasse, Pedemonte e Posina sono isolati. Qui gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono stati chiusi. I livelli del fiume Astico restano elevati. In provincia di Belluno sono stati chiusi due ponti sul Piave, il Belluno e il Quero Vas, a scopo precauzionale. Lo si apprende dall'Unità di crisi istituita per seguire l'andamento dell'ondata di maltempo.

Sempre in provincia di Belluno, il Genio civile e forestale sta intervenendo a Cortina d'Ampezzo, dove nella serata di ieri è iniziata l'evacuazione ad Alverà per una quarantina di persone residenti a ridosso del torrente Bigontina, a rischio esondazione. Smottamenti anche ad Agordino, con frane che hanno creato limitazioni alla circolazione stradale sulla Strada Agordina. Disagi per la forte pioggia ad Alleghe, Taibon Agordino e Cencenighe. In Val di Zoldo gli allagamenti stanno causando ripercussioni sulla viabilità, che è stata interrotta. Infine si segnalano allagamenti diffusi a Feltrini. Il presidente della Regione, Luca Zaia, è giunto in mattinata nella sede della protezione civile regionale a Marghera, dove opera l'Unità di crisi.

Il livello idrometrico del fiume Po è già salito di oltre 2,5 metri nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti nella mattina del 29 ottobre al Ponte della Becca (subito a Sud di Pavia). Lo stato del principale fiume italiano è significativo - sottolinea la Coldiretti - delle difficoltà in cui si trovano anche altri fiumi e torrenti lungo la Penisola, a partire dall'Adige al Brenta ma anche i corsi d'acqua minori dove è alto il livello di attenzione nelle campagne lungo gli argini per il rischio di esondazioni e allagamenti. Il maltempo - continua la Coldiretti - si abbatte sull'Italia in un autunno secco in cui a settembre sono cadute addirittura il 61% in meno di precipitazioni rispetto alla media storica, con i terreni secchi che amplificano il rischio idrogeologico.

Lombardia - Sono 49 gli interventi in Lombardia dalla mezzanotte alle 7 di lunedì mattina. Sulla regione si sono abbattute forti piogge e vento. A Milano è attivo il Coc (Centro operativo comunale) presso il centro della Protezione Civile di via Drago al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza che scatta in caso di necessità. Nella notte a Milano, come previsto dal centro meteo della Regione Lombardia, le piogge di sono intensificate. Dalle 6 di lunedì mattina è arrivato anche forte vento che ha provocato la cadutra di diversi alberi. Alcune auto in sosta sono state schiacciate. Per fortuna non ci sono feriti. Il Comune invita i cittadini a "prestare particolare attenzione a non lasciare automobili parcheggiate nelle zone maggiormente a rischio per l'esondazione del Seveso e attivare le ordinarie tutele per le zone allagabili", si legge in una nota. Ricorda inoltre di "evitare di lasciare le automobili parcheggiate sotto alberi ad alto fusto e a rimuovere da davanzali, balconi e terrazzini i vasi e gli oggetti che potrebbero essere portati via dal vento. Resta attivo il Coc (Centro operativo comunale) presso il centro della Protezione Civile di via Drago al fine di graduare l'attivazione del piano di emergenza che scatta in caso di necessità".

Abruzzo - Il maltempo interessa i Bacini dell'Aterno, dell'Alto Sangro e la Marsica e sulle restanti zone della Regione, in particolare sui bacini Tordino-Vomano, Bacino del Pescara e Bacino Basso del Sangro prevista allerta gialla per rischio idraulico diffuso. Potrebbero verificarsi fenomeni di esondazione dovuti all'innalzamento dei corsi d'acqua principali e del reticolo idrografico minore. Si prevedono, infatti, precipitazioni diffuse e persistenti, localmente a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali della regione con quantitativi cumulati da elevati a molto elevati

Emilia Romagna - Sono due le nuove allerte emanate dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione civile, sulla base dei dati previsionali del Centro funzionale Arpae E-R, in vigore dalle 12 di oggi e fino alle 24 di domani martedì 31 ottobre. Nella giornata di oggi, infatti, la presenza di un sistema temporalesco 'auto rigenerante' determinerà

Liguria - "Sicuramente le previsioni di piogge molto forti sono state rispettate - ha detto il presidente della Regione Giovanni Toti - . Sono caduti 500 millimetri di pioggia: un livello da alluvione. Al momento abbiamo preoccupazioni sui corsi d'acqua minori, anche se non si è verificata alcuna reale situazione di pericolo, grazie anche alla grande attenzione e compostezza mostrata dalla popolazione e a comportamenti prudenti adottati, frutto anche di una grande campagna di sensibilizzazione attivata da Regione Liguria. Lo spezzino è quello che preoccupa di più, anche perché è la zona più complessa, d'altronde le 5 Terre sono luoghi molto fragili che hanno conosciuto in passato momenti drammatici". L'allarme rosso è stata prolungata su tutta la regione Liguria: in particolare l'allerta rossa, nel centro della regione, il genovese e l'entroterra di Savona, che doveva concludersi quest'oggi alle 18 si prolunga fino a mezzanotte. Si prolunga fino alle 15 di domani l'allerta rossa sull'estremo levante e fino alle 6 di domani mattina nell'entroterra di levante. Per domani è prevista una pausa delle precipitazioni, a partire da metà giornata, per poi riprendere in modo consistente nella giornata di mercoledì.

Una tromba d'aria si è abbattuta sulla provincia di Spezia. Particolarmente colpito il comune di Monterosso, dove il sindaco Angelo Maria Betta ha evacuato negozi e case al primo piano: "In considerazione dell'evento in corso e in attesa dell'ulteriore peggioramento previsto, si dispone l'immediata chiusura e lo sgombero di tutti i locali pubblici e privati posti ai piani terra e interrati nella via Roma, loc. Morione, via Gioberti, via Vittorio Emanuele, via Palasgio, Piazza Matteotti, piazza Don Minzoni, piazza Colombo, Piazza Garibaldi, via Buranco, via Genova, via Mazzini, via XX Settembre, via San Pietro, via Verdi, via Servano, via Molinelli, via IV Novembre, via Pomeo", si legge nell'avviso del sindaco, che raccomanda di attuare le misure di auto protezione e le prescrizioni previste dal piano di protezione civile comunale.

Piemonte - Il bollettino emesso alle ore 13 da Arpa Piemonte conferma per tutta la giornata di oggi e la mattina di domani l'allerta arancione per piogge, vento e deflusso dei corsi d'acqua nelle zone a nord (Toce, Chiusella, Cervo, Valsesia) e sud-est del Piemonte (Belbo, Bormida, Scrivia). Per il resto del Piemonte rimane l'allerta gialla per piogge diffuse.

Toscana - Sono 180 gli interventi in Toscana dalla mezzanotte alle 7 di lunedì mattina. Nella regione è allarme rosso per le province meridionali e allarme arancione per le altre. Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Siena sono al lavoro da questa notte per interventi legati alle avverse condizioni meteo, in particolare vento forte e pioggia che hanno provocato la caduta di diversi alberi ostruendo arterie di comunicazioni stradali importanti. Le zone maggiormente colpite sono le località Barontoli e Carpineto, nel comune di Sovicille, e le frazioni Belcaro e Terrazzano nel comune di Siena. A Carpineto la principale strada di accesso, viale Europa, é stata liberata in mattinata da diversi tronchi di albero mentre al momento i vigili del fuoco stanno lavorando su due grossi tronchi caduti su una abitazione privata.

Situazioni critiche da questa mattina nel Livornese e nel Pisano. In provincia di Livorno i vigili del fuoco stanno intervenendo nel comune di Rosignano Marittimo dove si è verificata una tromba d'aria che ha interessato le località Leciaglia alta e bassa e Chiappino, dove è crollato un capannone agricolo di ricovero bestiame. Danneggiate anche le coperture di abitazioni rurali, mentre il bestiame è stato portato in salvo. Una squadra dei vigili del fuoco del comando di Livorno opera tra la strada 206 e Castelnuovo della Misericordia per alberi caduti sulla carreggiata.

Interventi dei vigili del fuoco anche a Piombino per alberi pericolanti, in zona San Vincenzo e sulla Geodetica. Vari interventi per alberi e intonaci pericolanti anche sull'Isola Elba, nelle zone di Portoferraio e Campo Elba. È stato attivato dalla Prefettura di Livorno il Centro coordinamento soccorsi) e tre Centri operativi comunali a Rosignano Marittimo, Portoferraio e Cecina. Attivo anche il Centro situazioni della Provincia di Livorno. Al momento non vengono segnalati danni a persone. In provincia di Pisa, ad Orciano Pisano, in via Ajaccio una tromba d'aria ha causato la caduta di alberi e lo scoperchiamento di tetti delle abitazioni. I vigili del fuoco stanno operando per rimuovere gli alberi caduti e le tegole e i comignoli pericolanti. il sindaco ha aperto il Centro operativo comunale.

I vigili del fuoco del comando di Grosseto sono stati impegnati per tutta la notte a causa del forte vento e al momento, fanno sapere, rimangono 42 interventi da effettuare. In particolare si segnalano diversi allagamenti a Follonica per un violento temporale avvenuto intorno alle 4 di questa mattina, mentre a Punta Ala, nel comune di Castiglione della Pescaia, un albero è caduto su una casa e la squadra di vigili del fuoco intervenuta sul posto ha fatto uscire gli abitanti per precauzione. La strada per Punta Ala è attualmente bloccata da alcuni alberi caduti sulla sede stradale e quindi momentaneamente chiusa al traffico.

Calabria - Sono 36 gli interventi in Calabria dalla mezzanotte alle 7 di lunedì mattina. Vicino al porto di Catanzatro si cerca mil diportista turco disperso che era a bordo di un cabinato a vela che si è rovesciato mentre cercava di mettersi al riparo dalla mareggiata.

Friuli Venezia Giulia - Sono 14 gli interventi in Friuli Venezia Giulia dalla mezzanotte alle 7 di lunedì mattina.

Campania - Sono 35 gli interventi in Campania dalla mezzanotte alle 7 di lunedì mattina.

Sicilia - Sono 30 gli interventi in Sicilia dalla mezzanotte alle 7 di lunedì mattina. A Messina un grosso pino è caduto in strada a per il forte vento di scirocco. Per rimuovere l'albero è stato necessario l'intervento dell'autogru.











