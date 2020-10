Maltempo, tutte su le 78 paratoie del Mose: operazione procede bene

di mad

Milano, 3 ott. (LaPresse) - Le 78 paratoie del Mose a Venezia sono tutte su, i tecnici le stanno portando all'angolo di lavoro. Per il momento procede tutto bene in quella che è la prima prova del Mose in emergenza, dopo i test.

