Maltempo, trovato cadavere in acqua a Sanremo

di mad

Milano, 4 ott. (LaPresse) - Un cadavere è stato ritrovato a Sanremo, in acqua non lontano dalla riva in località Tre Ponti. Nella zona ci sono forti mareggiate e sono in corso le operazioni di recupero da parte della Capitaneria di porto. I carabinieri non hanno al momento segnalazioni di persone disperse e non è chiaro se la morte dell'uomo sia legata all'ondata di maltempo che ha investito il ponente ligure.

