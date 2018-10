Maltempo, tromba d'aria nel Savonese: morta una donna

di ect

Milano, 0, 29 ott. (LaPresse) - Una donna è morta per il maltempo in via Garibaldi ad Albisola, in provincia di Savona. Lo conferma su Facebook il sindaco della cittadina ligure, Franco Orsi. "Un intensissimo vento, probabilmente una tromba d'aria, ha investito Albisola. In via Garibaldi il vento ha strappato circa 20 mq di copertura del tetto piano di un condominio che è caduto in strada colpendo 3 macchine e abbattendo la tesata dell'illuminazione pubblica - si legge nel post del sindaco -. Una anziana signora è stata travolta dal materiale che è caduto riportando ferite che ne hanno causato la morte. I vigili del fuoco e personale comunale sono sul sito che è stato chiuso per verificare il pericolo che ancora c'è (circa 10 metri di grondaia sono penzolanti dal tetto sulla via). Naturalmente si attendono indicazioni del magistrato per la rimozione del materiale a terra".

