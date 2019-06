Maltempo, tragedie e disagi nel Nord Italia

Si aggrava il bilancio di questo weekend di maltempo, col Nord Italia colpito da nubifragi, esondazioni e frane. Nella bassa Val di Susa, in Piemonte, un veterinario di 65 anni - disperso da ieri - è stato trovato senza vita nei boschi di Villarfocchiardo, in una zona colpita dai nubifragi. Una frana ha causato la chiusura parziale in entrambi i sensi della A5 Torino-Aosta, per 18 chilometri, tra Ivrea e Saint Martin. Allagamenti e grandinate a Milano, con il Seveso esondato due volte e il Lambro salito di livello. Nel capoluogo lombardo una donna è rimasta intrappolata nella propria auto in un sottopassaggio allagato, ma è riuscita a salvarsi, scappando prima di essere sommersa. Disagi ache nel Triveneto, in Emilia centrale e in Romagna.