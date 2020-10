Maltempo, Toti: In Liguria siamo in allerta rossa

di lca

Milano, 2 ott. (LaPresse) - "Siamo in allerta rossa in molte zone della regione a esclusione di Genova e Savona dove l'allerta è arancione, cosa che non vuol dire che non ci siano rischi". Lo ha confermato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti al termine del vertice sul maltempo tenuto con i vertici della protezione civile e di Arpal. "L'allerta è cominciata questa notte e andrà avanti nei vari bacini della regione fino a tardi mattinata di domani. È previsto un peggioramento già a partire da ora", ha aggiunto.

