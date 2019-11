Maltempo, temporali e allagamenti in Liguria: tromba d'aria a Lavagna

Ancora una giornata di maltempo in gran parte d'Italia. La Protezione civile ha emesso un'allerta arancione in 10 regioni: Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria, Lazio, Sardegna e Campania, Liguria e Toscana

Una tromba d'aria a Lavagna, in provincia di Genova, con alcuni tetti scoperchiati, senza danni alle persone. Allagamenti e alberi caduti tra Lavagna, Chiavari e Moneglia sulla costa e in alcuni centri dell'entroterra genovese. È il primo bilancio dell'ondata di maltempo che sta colpendo in queste ore la Liguria, nella zona di confine tra le province di Genova e La Spezia. Alcuni torrenti medio-piccoli sono arrivati al limite, come il Petronio a Sestri Levante, e alcune strade sono state chiuse.

"La notte tra sabato e domenica ha visto forti temporali sparsi da Ponente a Levante, con disagi diffusi e locali allagamenti, qualche episodio di caduta alberi e alcuni tetti scoperchiati a causa del vento forte. Prestare massima attenzione anche al vento forte e al mare in aumento da questa notte, soprattutto a Levante", si legge sulla pagina Facebook della Regione Liguria in un post dedicato all'allerta meteo.

I livelli dei torrenti iniziano a salire: un primo colmo di piena del Vara è transitato a Nasceto superando il primo livello di guardia, e scenderà lungo il corso del fiume nelle prossime ore. Anche il Petronio in zona Sara ha superato il primo livello di guardia. Sempre molto intense le raffiche sull'entroterra di Levante: alle 9.30 141 km/h a Casoni di Suvero

In Veneto, un elicottero HH-139A del 15° Stormo dell'Aeronautica militare è intervenuto nella notte per soccorrere due pescatori in difficoltà sulla loro imbarcazione nella Laguna veneta, in prossimità di Chioggia, nel veneziano. Sono stati portati in ospedale.

