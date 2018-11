Maltempo, smottamento vicino al Circeo: voragine sulla Pontina. Trovata l'auto travolta, si cerca un disperso

Il maltempo torna a fare danni. Questa volta la pioggia caduta ha provocato uno smottamento all'altezza di San Vito, a pochi chilometri da San Felice Circeo, sul litorale sud del Lazio in provincia di Latina. Si è aperta una enorme voragine sulla Pontina, come riferiscono i vigili del fuoco su Twitter. Un'auto è stata travolta e i pompieri sono riusciti a individuarla ma si cerca una persona dispersa.

Intervento dei #vigilidelfuoco per una voragine sulla via #Pontina in località San Vito di #SanFeliceCirceo (LT). Coinvolta un'autovettura, in corso ricerche dei #vigilidelfuoco per la presenza di possibili dispersi #25nov 8:00 pic.twitter.com/Yfj2QuBvLd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 25 novembre 2018

Verde, sempre su Twitter, segnala che la Pontina è chiusa all'altezza dello svincolo per San Felice Circeo.

Per la giornata di domenica 25 novembre, la Protezione civile della Regione Lazio ha diramato un bollettino di allerta arancione per le successive 12-18 ore. Le zone coinvolte sono i bacini costieri sud e bacino del Liri; criticità idraulica codice giallo su bacini costieri nord, bacino medio Tevere, Roma e Aniene; criticità idrogeologica per temporali codice giallo su Appennino di Rieti".

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata