Maltempo, situazione critica nel cuneese: auto in difficoltà a tunnel Tenda

di mad

Milano, 3 ott. (LaPresse) - I vigili del fuoco sono ancora al lavoro, e non si sono fermati per tutta la notte, per il maltempo nel cuneese. Sommozzatori, soccorritori fluviali, operatori macchine movimento terra sono impegnati nelle zone più critiche. Critica la situazione alla galleria del Tenda, con le auto bloccate nell'acqua. Decine gli interventi svolti in provincia di Cuneo, maggiori criticità nei comuni di Limone Piemonte, Ormea e Garessio. Il valico del Col di Tenda è stato chiuso ieri sera a causa di una frana nel versante francese.

