Maltempo, sindaco Pescara: Situazione mai vista, città in emergenza

di scp

Milano, 10 lug. (LaPresse) - "Le strade sono praticamente tutte bloccate, sulla città si è abbattuta una grandine con chicchi grandi come palline da baseball, una cosa mai vista". Così il sindaco di Pescara, Carlo Masci, descrive a LaPresse la situazione dopo la violenta grandinata e il nubifragio che si sono abbattuti sulla città. "La situazione è di emergenza, sono stati messi in campo tutti volontari della protezione civile, tecnici comunali e ditte private", spiega ancora il sindaco, "subito dopo la grandinata ho sentito il presidente del Consiglio regionale, che si è attivato per la dichiarazione di stato di emergenza".

