Maltempo, si apre voragine sull'autostrada Torino-Piacenza

Subito sui social sono girate le foto di un cratere di diversi metri. Paura per alcuni automobilisti

(LaPresse) - Nella zona di Villafranca d'Asti, lungo l'autostrada Torino-Piacenza-Brescia, in direzione Torino, si è aperta una voragine di diversi metri. La corsia d'emergenza e quella di destra non ci sono più. Di quella a sinistra, invece, rimane un piccolo pezzo. E' successo nella serata di domenica e subito dopo sono girate sui social le prime immagini degli automobilisti presenti. Uno di loro ha raccontato di aver evitato per poco il cratere.

