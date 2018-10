Maltempo, prolungata allerta meteo rossa in Liguria

di ect

Milano, 29 ott. (LaPresse) - È scattata alle 12 di oggi, lunedì 29 ottobre, l'allerta meteo rossa per pioggia sulla zona C in provincia della Spezia, Tigullio e Fontanabuona. In questo momento tutta la Liguria è in stato di allerta rossa, ad esclusione del ponente che è in arancione. Lo comunica la Regione.

