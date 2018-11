Maltempo, pm Cartosio: A Termini Imerese 800 immobili abusivi

di ect

Milano, 5 nov. (LaPresse) - "Nel circondario di Termini Imerese sono circa 800 gli immobili abusivi dei quali è stata disposta la demolizione giudiziaria, e non solo amministrativa, da molti anni. Davanti a noi abbiamo un'opera immane, ma non ci fermeremo". Così ai microfoni di Sky Tg24 il procuratore di Termini Imerese, Ambrogio Cartosio, che indaga sulla tragedia del maltempo a Casteldaccia, in provincia di Palermo.

