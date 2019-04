Pisa, auto travolta da un torrente in piena: una donna dispersa

Un'auto, con due persone a bordo, è stata travolta da un torrente in piena mentre stava transitando su un ponte. E' accaduto a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), in prossimità del podere 'Il Pavone'. Da quanto si apprende, i vigili del fuoco hanno ritrovato la vettura, ma una donna risulta ancora dispersa. L'uomo che era con lei a bordo sarebbe invece riuscito a mettersi in salvo. La zona è interessata in queste ore da un forte temporale.

Sul posto sono presenti anche i sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Firenze e un elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Roma oltre all'unità di comando locale Ucl per il coordinamento delle operazioni di ricerca.

