Maltempo, pioggia al Nord: allerta rossa in Liguria e Veneto

Torna l'acqua alta a Venezia. Zaia: "Potrebbe essere attivato il Mose". Frane in provincia di Genova. Allerta arancione in Piemonte

Piove sul Nord Italia con allerta rossa su gran parte della Liguria , ad eccezione del centro (Savona e Genova), e sul Veneto ma il maltempo sta colpendo anche Lombardia e Piemonte. In Liguria attenzione massima per la provincia di Imperia e i comuni del versante ligure della provincia di Savona fino a Capo Noli, la provincia di La Spezia e il versante marittimo della provincia di Genova fino al promontorio di Portofino, oltre ai comuni del versante padano della provincia di Genova.

"Stiamo seguendo con attenzione l'evolversi dell'allerta meteo arancione per temporali in Liguria, sempre in contatto con la sala operativa della nostra Protezione civile. Nella notte forti piogge hanno colpito soprattutto Chiavari, Sestri Levante e Casarza", in provincia di Genova, causando allagamenti e la chiusura di alcune strade", ha fatto sapere il governatore della Liguria Giovanni Toti

Allerta rossa in tutto il Veneto, con acqua alta a Venezia: 135 centimetri sono previsti nella mattinata di sabato. "Siamo in allerta rossa. L'assessore Bottacin è impegnato già da giorni su questo fronte - ha detto il presidente della Regione Luca Zaia -. Speriamo non piova come previsto, anche se sembra che ne arrivi tanta. Soprattutto c'è lo scirocco e, quindi, c'è il tema dell'acqua alta. Ho sentito la dottoressa Spitz (commissaria per il Mose, ndr), forse si attiveranno per la prima volta in maniera risolutiva, speriamo, le barriere del Mose", ha concluso Zaia.

Sul Piemonte è allerta arancione per piogge intense nelle zone nordoccidentali (Valli alpine dal Toce fino alla Valle Susa eclusa e pianura settentrionale) e sud del Piemonte (dalla Valle Varaita allo Scrivia) e soprattutto al confine con la Liguria.

