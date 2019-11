Maltempo, piena del Reno a Castel Maggiore: Emergenza superata

di ecty

Milano, 17 nov. (LaPresse) - Allarme rientrato a Castel Maggiore, nel Bolognese, per il colmo di piena del Reno, che nelle ultime ore aveva superato la soglia 3. Secondo quanto si apprende dall'Ente comunale, l'emergenza è "superata". In un post sulla pagina ufficiale del Comune si legge: "Il colmo di piena del Reno non desta preoccupazioni, via Matteotti in località Castello è stata riaperta al traffico e si sta lavorando per svuotare le cantine allagate, grazie a tutti quelli che hanno collaborato per fronteggiare questa situazione!".

