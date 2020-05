Maltempo, nubifragio su Milano. Allagamenti e disagi nella notte

Quartiere e parco Niguarda inondati, diversi black out in città

Pioggie torrenziali e a tratti dombe d'acqua hanno investito nella notte Milano e zone limitrofe, causando allagamenti e l'esondazione di vari corsi d'acqua. "Seveso e Lambro: ore 3.10. Esondato Seveso a Niguarda in via Valfurva". Lo ha scritto nella notte su Facebook l'assessore alla Mobilità e ai Lavori Pubblici del Comune di Milano, Marco Granelli, per poi aggiornare: "Seveso e Lambro ore 6.00 Continua a piovere molto e esondazione ancora in corso ormai da due ore. Salito anche il Lambro vicino a esondazione".

IL Niguarda il quartiere più colpito, inondate intere strade e il parco omonimo. Molti i disagi, in città il nubifragio ha causato anche diversi black out

