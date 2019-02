Tre morti per il maltempo: crollano un muro nel Frusinate e un albero a Guidonia

È allerta criticità meteo per vento e mare in tutto il Centro-Sud. Nel Napoletano chiuse le scuole, i parchi e i cimiteri

Il maltempo che sta colpendo tutto il Centro-Sud e ha fatto le prime vittime. Per ora tre persone sono morte per il forte vento: due nel Frusinate e una a Guidonia.

Frusinate - Due persone sono morte per il crollo di un muro alto circa due metri dovuto al forte vento. È successo poco dopo le 10 ad Alvito, in via Colle Mattarino: il maltempo si è abbattuto su tutta la zona. Le persone investite dalle macerie sono quattro. Due anziani, spiegano i carabinieri, non hanno avuto scampo e sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Guidonia - Un albero, in seguito alle violente raffiche di vento, si è abbattuto su un'automobile uccidendo la conducente. È successo a Guidonia, alle porte di Roma. La donna è stata investita mentre era a bordo della sua Fiat Panda ed è morta in ospedale.

Incidenti anche in Campania, dove forte vento ha causato anche dei feriti.

Feriti - A causa del violento vento un albero è caduto su un'automobile, a San Sebastiano al Vesuvio, nel Napoletano. Sul veicolo viaggiavano madre e figlio, che sono riusciti ad abbandonare l'automobile, senza riportare particolari conseguenze. I due sono stati portati comunque in ospedale.

Allerta vento e mare - A Napoli, il Comune ha deciso la chiusura di tutte le scuole cittadine pubbliche e private, compresi gli asili nido, di ogni ordine e grado, dei parchi e dei cimiteri centrali e periferici cittadini. La decisione di Palazzo San Giacomo è maturata dopo che la Protezione civile della Regione Campania ha emanato un 'avviso di criticità meteo' per vento e mare. Un avviso prorogato per l'intera giornata di domani. Proseguiranno infatti "Venti forti nord-orientali, con locali raffiche". Il mare si presenterà "agitato al largo e lungo le coste esposte con possibili mareggiate".

Strade chiuse - Sulla strada statale 7Quater 'Via Domitiana' è provvisoriamente chiusa la carreggiata in direzione Roma in corrispondenza del km 30,900 a Quarto (Napoli), a causa della caduta di un albero e di alcuni rami lungo la strada. Il personale di Anas e delle forze dell'ordine è presente sul posto per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata