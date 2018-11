Maltempo nel Palermitano, ritrovato in un vigneto il corpo del medico disperso

Il corpo di un uomo sulla quarantina è stato trovato in un vigneto nel Corleonese, in provincia di Palermo. Si tratta quasi sicuramente di Giuseppe Liotta, pediatra di 41 anni travolto dall'ondata di maltempo di sabato nel Palermitano mentre si recava in automobile in ospedale a Corleone per un cambio turno.

"Liotta - spiegano i carabinieri di Corleone - è al momento l'unico disperso in Sicilia, ma in via precauzionale per accertare l'effettiva identità della salma è necessario procedere con ulteriori esami. Il riconoscimento è in corso". La vettura era stata trovata piena di fango e detriti.

Il corpo è stato individuato dall'elicottero del Soccorso alpino. I soccorritori si sono calati in una zona vicina e hanno raggiunto a piedi il cadavere, in mezzo a cumuli di fango. Questa mattina una cinquantina di volontari, su idea dell'infermiere Marcus Salemi, che conosceva il pediatra Liotta, avevano dato il via a ricerche di gruppo in collaborazione con la protezione civile nazionale. Un gesto di solidarietà da parte del personale sanitario che come Liotta ogni giorno viaggia in automobile da Palermo a Corleone per recarsi al lavoro.

