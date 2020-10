Maltempo nel Nord Italia, acqua alta a Venezia

Sarà un weekend di maltempo in tutto il Nord Italia, dove non si placano le forti piogge. Oggi allagamenti e inondazioni in Liguria, dove è scattata l’allerta. A comunicarlo il governatore ligure Toti. Acqua Alta a Venezia, dove dovrebbe essere attivato per la prima volta il Mose. Allerta arancione anche in Piemonte, questa sera previste forti piogge nel Verbano, accompagnate anche da bombe d'acqua al confine con la Svizzera. Piogge e vento anche in Lombardia.