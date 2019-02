Maltempo, nave rischia di affondare a Gaeta: salvati 2 diportisti

di ect

Milano, 23 feb. (LaPresse) - La Guardia costiera di Gaeta (Latina) ha tratto in salvo due diportisti a un miglio da Scauri a bordo di una nave che stava per affondare a causa del maltempo. Il soccorso si è svolto in condizioni di mare mosso e vento a 60 nodi. I due sono stati affidati alle cure del 118.

