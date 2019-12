Maltempo: Napoli, albero cade e uccide un uomo

Prosegue, seppur in attenuazione su qualche regione, l'ondata di maltempo che, da giorni sta flagellando l'Italia. L'allerta arancione della Protezione Civile è scesa da 14 a 11 regioni, ma pioggia, vento forte, frane, smottamenti, esondazioni e acqua alta stanno facendo moltissimi danni e causando anche vittime. L'ultima a Napoli, dove un uomo di 62 anni, un commerciante di origine marocchina che viveva da molto tempo a Maddaloni, è morto dopo essere stato travolto da un albero di grosse dimensioni sradicato da una tempesta di vento. La tragedia è avvenuta in via Nuova Agnano, alla periferia occidentale della città.

Sempre in Campania, centinaia gli interventi dei Vigili del Fuoco. La situazione più critica in provincia di Avellino: a Forino e Cervinara alcune famiglie sono state evacuate dalle proprie abitazioni.

Ieri il maltempo aveva causato altri due morti: uno a Cordenons, in Friuli-Venezia Giulia, l'altro nel Mugello, in Toscana.

Venezia continua a fare i conti con l'acqua alta, ma l'Ufficio previsioni del Comune ha aggiornato l’avviso di marea abbassando il picco massimo a 130 centimetri.

Oggi l'allerta arancione è stata diramata su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, i litorali della Toscana, Umbria, Lazio meridionale, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna.

