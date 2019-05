Maltempo, morto a Parma 1 dei 2 escursionisti soccorsi su monte Cusna

di lrs

Milano, 16 mag. (LaPresse) - E' morto l'escursionista soccorso stamani con un amico sul monte Cusna, sull'Appennino reggiano. Arrivato in ipotermia e in arresto cardiaco all'ospedale Maggiore di Parma, non è sopravvissuto. L'uomo, Ivo Varini, 69 anni, di Albinea (Reggio Emilia) era stato soccorso alle 7.30 dall'elicottero dell'Aeronautica militare (Sar) di Cervia. Era rimasto bloccato con l'amico durante una tormenta di neve.

