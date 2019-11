Maltempo, lunedì scuole chiuse a Caserta

di ect

Milano, 17 nov. (LaPresse) - Il Comune di Caserta ha deciso di chiudere le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, per la giornata di domani, lunedì 18 novembre. "Si sono verificati fenomeni meteorologici avversi con forti piogge e raffiche di vento di notevole intensità che hanno provocato in diverse zone della città allagamenti, smottamenti, cadute di rami e sradicamenti di alberi, distacchi di intonaco e cadute di calcinacci dai fabbricati privati", si legge nell'ordinanza diffusa dall'Ente, in cui viene precisato "che non si possono escludere possibili danni a strutture scolastiche".

