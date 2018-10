Maltempo in Calabria, trovati morti madre e figlio vicino a Lamezia Terme. Disperso il fratellino di due anni

L'auto ferma sulla strada a San Pietro Lamentino, vicino a Lamezia Terme, ma all'interno non c'era nessuno. I corpi di una donna e del figlio di 7 anni sono stati trovati poco lontano in un ruscello diventato torrente. Disperso l'altro figlioletto della signora, un bambino di due anni. Sono le vittime dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sul Sud e sulla Calabria in particolare. La donna, il cui nome non è ancora stato fornito, era fuori con i bambini e si è trovata, probabilmente, al centro di una bomba d'acqua con il livello della fanghiglia che saliva. Forse ha deciso di scendere per mettersi i salvo con i piccoli raggiungendo una zona più sopraelevata, ma i tre sono stati travolti dall'acqua. I pompieri stanno cercando l'altro bambino. L'allarme era stato dato dal marito della donna che non li vedeva rientrare e non riusciva a contattarli.

Le ricerche, nella zona di San Pietro Lamentino, indicata dall'uomo, sono partite subito. I pompieri hanno trovato la macchina ferma con le frecce accese. Poi il terribile ritrovamento.

Il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio sta valutando se dichiarare lo stato d'emergenza mentre da tutta la regione arrivano richieste di intervento e di soccorso. Le scuole erano già state chiuse in previsione del maltempo che dovrebbe continuare ancora per un paio di giorni e spostarsi verso Nord.

