Maltempo, auto travolta da un'onda nel Catanese: trovato il corpo di uno dei tre giovani dispersi

E' stato trovato dalla guardia costiera di Catania il corpo di uno dei tre ragazzi dispersi in mare nel porticciolo di Santa Maria la Scala ad Acireale (Catania) dopo che la loro auto era stata travolta da un'onda. Sono ancora in corso le operazioni di ricerca dei sommozzatori e dei vigili del fuoco.

In tutta Italia la giornata di domenica è stata drammatica per il vento forte e il mare agitato. Dopo i quattro morti nel Lazio, a Roma le raffiche hanno costretto il Campidoglio a nuove verifiche in parchi e cimiteri, mentre a Napoli anche oggi le scuole resteranno chiuse per sicurezza.

Situazione difficile nel Siracusano, dove alberi abbattuti o pericolanti hanno reso difficoltosa la circolazione in molte zone. Proprio rami e alberi sui binari e un incendio che ha interessato la linea ferroviaria in Calabria, dove per molte ore è stata sospesa la circolazione dei treni fra Policastro e Sapri (linea Battipaglia - Paola), hanno fatto accumulare ritardi fino a 13 ore a convogli diretti a Milano e Roma.

Non va meglio nel Cosentino, dove sono diversi i camion che si sono ribaltati per le forti raffiche nel territorio di Paola, San Nicola Arcella e Praia a Mare. In quest'ultimo comune danni alla tensostruttura proprio per il forte vento.

