Il maltempo flagella l'Italia: salgono a 8 le vittime

Le vittime del maltempo che da domenica si è abbattuto su tutta Italia continuano a salire. È stata infatti ritrovata senza vita la donna data per dispersa dopo la frana caduta lunedì sera nella zona di Campeggio di Dimaro, in Trentino, facendo salire il numero dei morti a otto. Altre due vittime nel Frusinate, una a Terracina, in provincia di Latina, un'altra a Napoli, uno in provincia di Belluno, una donna nel Savonese e un'altra in provincia di Bolzano.

Le piogge abbondanti e soprattutto il forte vento non si placheranno nelle prossime ore: ripercussioni anche per la circolazione stradale e i trasporti con gravi ritardi e soppressioni lungo le linee ferroviarie della Liguria. Le precipitazioni riprenderanno in concomitanza con un netto abbassamento delle temperature, e non sono esclusi forti temporali. In Liguria è allerta rossa, con piogge torrenziali e mareggiate sul litorale. Scuole chiuse in decine di città, tra cui Roma e Napoli, e nel Veneto.

Le vittime - La donna morta in Trentino è rimasta intrappolata nella sua abitazione sommersa da una imponente colata di fango e sassi. Le avverse condizioni e l'impraticabilità della zona hanno reso particolarmente difficili le operazioni di intervento alle quali hanno concorso squadre di vigili del fuoco volontari con l'apporto del corpo permanente di Trento. Per liberare l'accesso alla casa sono stati utilizzati escavatori che hanno permesso di ricavare un varco attraverso il quale i soccorritori hanno raggiunto l'interno della casa dove è stato trovato ormai senza vita il corpo della donna. Un albero è caduto su una Smart a Castrocielo, nel Frusinate, e le due persone a bordo hanno perso la vita. Un altro morto sempre nel Lazio, a Terracina, in provincia di Latina: una tromba d'aria ha causato il crollo di diversi alberi, uno ha colpito un'auto uccidendo la persona a bordo, un 57enne dipendente di un ristorante mentre è rimasto ferito il titolare che viaggiava con lui. A Napoli un ragazzo di 21 anni è morto schiacciato da un albero in via Claudio, nel quartiere Fuorigrotta, mentre andava all'università. Nel Savonese è morta una donna, in via Garibaldi ad Albisola: il vento ha strappato circa 20 mq di copertura del tetto piano di un condominio che è caduto in strada colpendo tre macchine, abbattendo la tesata dell'illuminazione pubblica e travolgendo una anziana signora.. Un'altra vittima a Feltre, in provincia di Belluno, travolta da un albero durante un temporale. Un vigile del fuoco volontario è morto a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano, travolto da un albero caduto per il forte vento.

Lazio - A causa di avverse condizioni meteo, sono state soppresse le corse Laziomar Ponza-Formia delle 5.30 e Ventotene-Formia delle 6.45. Inoltre oggi non verranno effettuate le corse: Ponza-Formia delle 07.45, Formia-Ponza delle 14.30 e Formia-Ventotene delle 15.30.

