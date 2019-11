Maltempo in Toscana: esonda il Sieve, l'acqua invade una strada statale

Situazione difficile in Toscana per l'ondata di maltempo, con i corsi d'acqua che hanno iniziato a esondare. A Pontassieve il Sieve è esondato. Nel punto in cui il torrente Sieci confluisce nell'Arno l'acqua ha invaso una strada statale. Nel video pubblicato su Twitter dal Comitato Gavinana si vede la strada interrotta con alcune auto e camper semi sommersi.