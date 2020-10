Maltempo in Liguria, recuperati 5 cadaveri

Quattro cadaveri sono stati recuperati in Liguria, dopo la forte ondata di maltempo che ha colpito il Nord Italia nelle scorse ore. Due sono stati ritrovati a Sanremo, in acqua, non lontano dalla riva in località Tre Ponti . Un terzo corpo è stato ritrovato sulla spiaggia di Ventimiglia, alluvionata due giorni fa dall'esondazione del fiume Roya. Una quarta vittima, sempre nel comune di frontiera, in località Trucco. Si ipotizza possano essere vittime del maltempo. Trovato morto anche un malgaro disperso al confine con la Francia: era un francese di origini italiane