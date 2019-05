Maltempo, in Emilia Romagna allerta rossa per piene fiumi

di ect

Milano, 13 mag. (LaPresse) - E' stata elevata a rossa l'allerta meteo in Emilia Romagna, secondo quanto riporta il sito della Regione. Preoccupazione per i fiumi in piena, forti temporali e frane, in particolare sulle aree di pianura e sulla costa romagnola e ferrarese.

