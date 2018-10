Maltempo, grave incidente stradale nel Varesotto: morto 28enne

di ect

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Grave incidente stradale a Cassano Magnago, in provincia di Varese. Un uomo è morto vittima di un incidente stradale avvenuto verso le 4.30 della notte in via dell'Ecocentro. Si tratta del 28enne Mohammad Niaj, nato in Bangladesh e residente a Gallarate. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la vittima, di professione operaio, si stava recando al lavoro. Il sinistro, spiegano i militari dell'Arma, è avvenuto per le avverse condizioni meteo.

