Maltempo, grave incidente stradale nel Varesotto: morto 28enne-2

Maltempo, grave incidente stradale nel Varesotto: morto 28enne

di ect

Milano, 29 ott. (LaPresse) - Il ragazzo è morto mentre viaggiava in via dell'ecocentro a bordo di una bicicletta. Si stava recando al lavoro con due connazionali, anche loro alla guida di due bici, quando sono stati investiti da una Fiat Grande Punto. Alla guida dell'automobile c'era un 40enne di Busto Arsizio che, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, avrebbe perso il controllo del mezzo "verosimilmente in ragione delle avverse condizioni meteo". Il 40enne, incensurato, si stava recando al lavoro al supermercato Tigros. Il 28enne del Bangladesh, incensurato, è stato portato d'urgenza dal 118 in ospedale a Legnano, dove è morto alle 13.30 per le gravi lesioni riportate. I due connazionali, feriti, sono stati medicati in ospedale. Tutti i mezzi coinvolti, sia l'automobile che le tre biciclette, sono state sequestrate. La posizione dell'uomo alla guida, risultato negativo all'alcol test, è stata rimessa alle valutazioni dell'autorità giudiziaria. I documenti di guida e di circolazione del veicolo sono in regola.

