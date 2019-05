Maltempo, esonda il fiume Savio: sospesa la linea ferroviaria Bologna-Rimini

Esonda il fiume Savio nella zona di Cesena. Per questo dalle 7.50 di questa mattina la circolazione ferroviaria fra Forlì e Cesena (linea Bologna – Rimini) è sospesa. Lo fa sapere Fs precisando che è in corso la riprogrammazione dell'offerta commerciale con cancellazioni, limitazioni e deviazioni di percorso. Sono stati richiesti servizi sostitutivi con autobus. I vigili del fuoco sono intervenuti anche per evacuare due persone che si trovavano in una casa isolata. I treni a lunga percorrenza, precisa Fs, sono deviati via Castelbolognese–Ravenna con allungamento dei tempi di percorrenza fino a 90 minuti.

#Maltempo #13maggio 9:30, esondato il fiume Savio in provincia di #ForlìCesena. Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione. Nelle immagini sorvolo dell'elicottero #Dragovf 121 pic.twitter.com/xq18WNxb1R — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 13 maggio 2019

