Maltempo, fiume di fango travolge Monteforte Irpino

di lca/mad

Milano, 27 set. (LaPresse) - Un fiume di fango ha invaso il centro di Monteforte Irpino, comune di 12mila abitanti in provincia di Avellino. Sui social sono stati pubblicati alcuni video amatoriali in cui si vede una colata di fango che straripa nelle strette vie cittadine del centro, bloccando anche alcune auto che tentano inutilmente di passare attraverso. Il sindaco Costantino Giordano ha chiesto ai cittadini di "non uscire di casa se non per motivi strettamente necessari e improcrastinabili", come si legge in un post pubblicato anche sulla pagina Facebook del Comune.

