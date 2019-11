Maltempo, evacuati di Cecina possono rientrare nelle loro abitazioni

di ect

Milano, 17 nov. (LaPresse) - A Cecina, in provincia di Livorno, livelli del fiume sono in diminuzione su tutto il tratto. Le persone evacuate possono tornare nelle loro case. E' quanto scrive il Comune toscano sulla pagina Facebook ufficiale dell'Ente. "Permane l'allerta arancione: chi abita in zone a rischio si tenga comunque aggiornato sui canali ufficiali del Comune. Evitare in ogni caso di sostare nei pressi degli argini e di transitare lungo fiume", si legge nel post.

