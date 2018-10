Maltempo, evacuate abitazioni in provincia di Vicenza

di ect

Maltempo, 29 ott. (LaPresse) - Il maltempo continua ad abbattersi anche in Veneto. In provincia di Vicenza le strade provinciali di collegamento con il Trentino sono attualmente interrotte. I comuni di Latebasse, Pedemonte e Posina sono isolati a causa delle intemperie. Qui gli istituti scolastici di ogni ordine e grado sono stati chiusi. I livelli del fiume Astico restano elevati. Lo si apprende dall'Unità di crisi istituita per seguire l'andamento dell'ondata di maltempo. Il presidente della Regione, Luca Zaia, è giunto in mattinata nella sede della protezione civile regionale a Marghera, dove opera l'Unità di crisi.

