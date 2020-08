Maltempo, esondazione fiume Isarco in provincia di Bolzano

di scp

Bolzano, 30 ago. (LaPresse) - Nelle città di Chiusa, in provincia di Bolzano, si è verificata un'esondazione del fiume Isarco. La Protezione civile ha invitato la popolazione a lasciare le strade e le piazze pubbliche, e a portarsi nei piani superiori degli edifici. L'ondata di piena sta raggiungendo l'abitato di Egna. I residenti nelle seguenti strade del Comune di Egna vengono preventivamente evacuati: via Stazione, via San Rocco, vicolo Nuovo, via Isola di Sopra, via Isola di Sotto, via Josef Maria Pernter, zona artigianale Sud e zona artigianale Nord. Gli evacuati sono invitati a trovare riparo presso parenti. E' anche a disposizione come alloggio d'emergenza la palestra della scuola media in lingua tedesca in via Bolzano.

