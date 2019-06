Maltempo, esonda fiume Varrone: stop ai treni in provincia di Lecco

Circolazione ferroviaria sospesa in provincia di Lecco per l'esondazione del fiume Varrone. Lo stop ai treni - fa sapere Fs - sta interessando la linea Lecco-Tirano/Chiavenna, fra le stazioni di Colico (Lecco) e Delebio (Sondrio) e Dervio e Bellano. A provocare lo straripamento l'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla zona. I tecnici di Rete ferroviaria italiana (Gruppo Fs italiane) sono sul posto per monitorare l'evolversi della situazione.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata