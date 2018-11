Maltempo, Veneto devastato. La protezione civile: "Situazione apocalittica"

Non cessa l'allarme maltempo in Italia e il Veneto conta i danni del disastro. "Sono scenari apocalittici, ci sono danni inimmaginabili", ha commentato il capo della protezione civile Angelo Borrelli da Belluno, una delle zone più colpite. "Nelle valli - ha spiegato Borrelli - si sono registrati venti fino a 180 km /h. Una devastazione, come in Liguria". Il capo della Protezione civile ha poi invitato a donare con gli sms solidali, sottolineando che sull'utilizzo dei fondi in passato ci sono state "polemiche strumentali", assicurando che le prime risorse per le zone colpite dal maltempo saranno stanziate la prossima settimana.

Alle parole di Borrelli, si aggiungono quelle del governatore della Regione Luca Zaia: "È un territorio devastato. Spero che in una decina di giorni si torni alla normalità, per quanto possa chiamarsi normalità, e si parta con la ricostruzione". E ha invitato a "fare veloci perché i cittadini non se ne vadano". Vista la situazione il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha deciso di visitare il Veneto domenica, rivoluzionando la sua agenda.

#3nov #Belluno, ricognizione sulla diga #Comelico effettuata con i #droni dei #vigilidelfuoco, mentre proseguono gli interventi per il #maltempo su tutto il territorio provinciale colpito pic.twitter.com/voQxLwFOi7 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 3 novembre 2018

Strage di alberi - L'ondata di maltempo ha provocato la strage di circa 14 milioni di alberi, compromettendo l'equilibrio ecologico ed ambientale di vaste aree montane e mettendo a rischio la stabilità idrogeologica. Dalle stime di Coldiretti e Federforeste emerge che a essere abbattuti sono stati soprattutto faggi e abeti bianchi e rossi nei boschi del Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli, dove ci vorrà almeno un secolo per tornare alla normalità. In val di Fiemme gravi danni sono stati riportati nelle foreste da cui si ricava il legno per i pregiati Stradivari. La popolazione di mammiferi, uccelli e rettili è stata sconvolta, mentre la mancanza di copertura vegetale rende più probabili frane e smottamenti in caso di forti piogge. In una situazione in cui l'Italia importa già circa l'80% del legno che consuma, al danno ambientale si aggiunge quello economico, con importanti ripercussioni sull'intera filiera del legno, oltre che sul paesaggio e quindi sul turismo. Il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ha deciso di destinare alla zona del Veneto un milione di euro destinati al recupero dei boschi devastati dell'Altopiano di Asiago.

Il maltempo non dà tregua - Il vortice di bassa pressione posizionato nei pressi della Sardegna insisterà fino a lunedì, influenzando il tempo su gran parte delle regioni. Tuttavia, l'estrema incertezza sulla sua esatta posizione rende difficile fare previsioni per le prossime 24-48 ore. Domenica una nuova intensificazione del maltempo porta piogge più diffuse al Centro-Sud, anche forti soprattutto sul versante tirrenico e ionico; al Nord qualche pioggia è attesa soltanto nell'estremo Ovest. Lunedì la coda della perturbazione determinerà un tempo ancora piovoso su buona parte del settentrione, specie su settore alpino, Triveneto, alto Piemonte e alta Lombardia. Condizioni di instabilità ancora presenti sul medio Tirreno, con rischio di locali rovesci e temporali, in particolare tra Lazio e nord della Campania. Tempo migliore con nuvole variabili nel resto del Centro-Sud. Igià martedì, spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo, una nuova raggiungerà l'Italia portando altre piogge, specie su Nord, medio Tirreno e Sardegna. Tra mercoledì e giovedì non si assisterà ancora a un miglioramento: umide correnti sud-occidentali saranno responsabili di qualche pioggia al Nord, sul medio Tirreno, specie mercoledì, quando ci sarà una breve fase instabile anche sul Sud peninsulare. Per osservare una situazione decisamente più tranquilla bisognerà attendere almeno la giornata di venerdì, salvo nuovo peggioramento del quadro meteorologico.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata