Maltempo, domani a Cesena scuole chiuse: alcune strade interrotte

di lrs

Milano, 13 mag. (LaPresse) - "Si conferma la chiusura di tutte le scuole di Cesena nella giornata di martedì 14 maggio e dalle ore 17.00 di oggi di tutte le palestre comunali". Lo fa sapere il Comune di Cesena, mentre "proseguono senza sosta le attività per far fronte all'eccezionale piena del fiume. Nelle ultime ore è stato eseguito l'intervento di rialzo arginale ai lati del Ponte del Risorgimento tramite posa sacchi di sabbia". È in corso, intanto, il monitoraggio della zona Martorano/Ronta per individuare situazioni e case a rischio allagamento e, nel caso, intervenire tempestivamente.

Sul fronte viabilità, confermata la chiusura di alcune strade, della passerella ciclopedonale sul Savio e il parco Ippodromo.

