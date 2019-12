Maltempo, domani A6 chiusa tra Savona e Altare

di scp

Milano, 19 dic. (LaPresse) - Autostrada dei Fiori rende noto che, a seguito del bollettino emesso oggi dalla Protezione civile della Regione Liguria che indica per la giornata di domani, 20 dicembre, avviso di criticità idrogeologica con allerta meteo rossa nell'area del savonese e in ottemperanza di quanto disposto, in tali casi, dal 'Piano speditivo della viabilità del tratto sud dell'Autostrada A6 a seguito della frana in località Madonna del Monte' sottoscritto da tutti gli enti interessati in Prefettura a Savona lo scorso 28 novembre, l'autostrada A6 sarà chiusa nel tratto compreso tra i caselli di Savona e di Altare dalle ore 8 di domani, 20 dicembre, fino alla cessazione del relativo stato di allerta.

