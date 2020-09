Maltempo, disperso militare della Guardia Costiera a Milazzo

di lca/mad

Milano, 26 set. (LaPresse) - "Sono in corso le ricerche di un militare della Guardia Costiera disperso tra le onde durante un tentativo di salvataggio di due bagnanti lungo il litorale di Milazzo", in provincia di Messina. Lo rende noto la Guardia Costiera in un tweet sul suo profilo ufficiale, precisando che "le pessime condizioni del mare rendono difficoltose le ricerche".

