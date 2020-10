Maltempo, dispersi in Piemonte salgono a 17

di ect

Milano, 3 ott. (LaPresse) - Preoccupazione in queste ore per i dispersi in Piemonte, saliti a 17. Lo riporta la Regione in una nota. Per 16 di loro le ricerche sono in corso tra il versante francese e quello cuneese. Un altro disperso è in Valsesia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata