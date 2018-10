Maltempo, danni a Milano: stazione Centrale allagata e alberi sulle auto

Anche Milano è stata colpita dall'ondata di maltempo che insiste sull'intera penisola. In mattinata, a causa delle forti piogge e del vento, un albero è caduto in viale Toscana sfondando il tettuccio di un'automobile. La persona alla guida, un ragazzo di 25 anni, è stata soccorsa dal 118 e portata all'ospedale Policlinico in codice giallo