Maltempo, crolla viadotto sull'A6 nel Savonese

Non dovrebbero esserci veicoli coinvolti. Un'enorme frana ha investito l'autostrada. Toti: "Accertamenti per verificare la segnalazione di un'auto in transito al momento del cedimento"

Un tratto di un viadotto dell'autostrada A6 è crollato tra Savona e Altare 'La Verdemare", in direzione Torino. "Pare - ma saranno le indagini ad accertarlo - sia stata una imponente frana staccatasi da alcune centinaia di metri dal monte" che sovrasta il viadotto, a causare il cedimento, ha detto in un punto stampa il governatore della Liguria Giovanni Toti dopo aver partecipato una riunione in Prefettura. "Al momento una carreggiata è caduta, l'altra è ancora in piedi ma sono chiusi entrambi i sensi di marcia", ha aggiunto.

Toti ha poi riferito che non è possibile "smentire o confermare la presenza di persone coinvolte" nel cedimento. "Il terreno sottostante è in una situazione complessa", ha spiegato."A prima vista non ci sono auto in superficie, ma la frana è profonda, non si puo escludere che qualche auto sia stata coinvolta, trascinata dal fango", ha poi precisato.

"Stanno lavorando i vigili del fuoco e le unità cinofile per verificare una segnalazione su un'auto che sarebbe transitata in quel momento, ma non è una segnalazione certa". Lo ha detto il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti dopo il sopralluogo sul crollo della porzione di viadotto sulla A6, tra Savona e Altare, in direzione di Altare. "I vigili del fuoco si riservano di analizzare tutto il terreno", aggiunge Toti. "Sotto c'è una colata di circa 2 metri di fango, una coltre molto spessa su cui si stanno eseguendo i controlli per verificare se ci siano e o meno dispersi. Naturalmente siamo tutti speranzosi che le notizie siano buone", spiega Toti dopo il sopralluogo.

E arriva il monito della presidente del Senato Elisabetta Casellati. "Il crollo del viadotto lungo la Savona-Torino è l’ennesima, drammatica fotografia di un’Italia che, sotto il profilo idrogeologico, vive una fase di pericolo permanente ed è sbagliato e fuorviante parlare di emergenza-maltempo ogni qualvolta si verificano avvenimenti di questo genere. Urgono misure strutturali e non più provvedimenti-tampone: mi riferisco a una mappatura strategica delle aree e delle infrastrutture a rischio e un piano per la messa in sicurezza dei territori. Non si può più sprecare un solo giorno", ha dichiarato la presidente del Senato Elisabetta Casellati.

In Liguria dopo le intense precipitazioni delle ultime 36 ore i fenomeni sono in lenta e graduale attenuazione anche se, nelle prossime ore, saranno ancora possibili rovesci. ARPAL ha, dunque, confermato l'orario di conclusione dell'allerta rossa per le zone A, B e D.

Questa la nuova scansione oraria dell'allerta: PONENTE (zona A) allerta ROSSA per i bacini medi e grandi ARANCIONE per i bacini piccoli fino alle 15. Poi allerta GIALLA per tutti i bacini fino alle 18 di oggi, domenica 24 novembre CENTRO REGIONALE (zona B) : allerta GIALLA dalle 12 alle 18 ENTROTERRA DI CENTRO PONENTE (zona D) : allerta ROSSA fino alle 15. Poi, per i bacini medi e grandi GIALLA fino alle 6 di domani, lunedì 25 novembre; per i bacini piccoli GIALLA fino alle 21 di oggi.

Precipitazioni tra moderate e forti hanno interessato, nelle ultime 24 ore, soprattutto il centro Ponente . Le cumulate (dati aggiornati alle 10), in molte località hanno superato i 200 millimetri e in alcuni casi i 300.

