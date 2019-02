Maltempo, crolla muro nel Frusinate: due morti

di ect

Milano, 23 feb. (LaPresse) - Due persone sono morte nel Frusinate per il crollo di un muro alto circa due metri dovuto al forte vento. E' successo poco dopo le 10 ad Alvito, in via Colle Mattarino. Il maltempo, infatti, si è abbattuto su tutta la zona. Secondo quanto si apprende, le persone investite dalle macerie sono quattro. Due anziani, spiegano i carabinieri, non hanno avuto scampo e sono morti sul colpo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata