Maltempo, Comune Sestri Levante ai cittadini: Non uscire di casa

di lrs

Milano, 3 nov. (LaPresse) - "Chiuso il ponte sul torrente Petronio a Riva Trigoso sia dal punto di vista veicolare che pedonale. Chiuse le gallerie per Moneglia. Non uscire di casa". È l'appello su Facebook del Comune di Sestri Levante (Genova) colpito dall'ondata di maltempo che sta sferzando parte della Liguria. "Non transitare nella parte alta di via Monsignor Vattuone. Chiuse tutte le vie adiacenti al torrente Petronio. Evitare di uscire se non strettamente necessario. Tutti gli uomini disponibili sono sul territorio ad occuparsi delle criticità", si legge in un altro post.

