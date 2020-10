Maltempo, Comune Limone Piemonte: Disastro lascia cicatrice indelebile

di ect

Milano, 3 ott. (LaPresse) - "Un disastro per il nostro Paese che lascerà una cicatrice indelebile, ma come amministrazione comunale siamo al fianco di tutti e cercheremo di fare il massimo per riportare la normalità a Limone". Così in un post su Facebook il Comune di Limone Piemonte descrive l'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla provincia di Cuneo, in particolare nel territorio cittadino.

