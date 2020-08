Maltempo, chiuso tratto Autostrada del Brennero tra Bolzano e San Michele

di scp

Torino, 30 ago. (LaPresse) - Dalle ore 16.15 la A22 è chiusa in entrambe le direzioni "per vari eventi straordinari" nel tratto tra Bolzano Sud e San Michele. Lo rende noto l'Autostrada del Brennero. L'area di Bolzano è fortemente colpita in queste ore dal maltempo.

