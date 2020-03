Maltempo, chiuso per precauzione un viadotto sulla A6 Torino-Savona

In via precauzionale è stato chiuso il viadotto autostradale fra Altare (Sv) e il bivio A6 e A10. A causa della pioggia e del maltempo c'è stato un movimento della frana, nella zona dove c'era stato nei mesi scorsi un cedimento della carreggiata. Si è intervenuto come previsto in questi casi da un protocollo apposito.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata